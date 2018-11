Il Lions Club San Salvo per la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne 

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Anche quest’anno, come il 25 novembre di ogni anno, verrà celebrata la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

Il presidente Claudio de Nicolis ha deciso di aderire all'iniziativa esponendo un bellissimo striscione sulla centralissima via Roma, di fronte al municipio.

La Giornata è una ricorrenza che è stata istituita ormai quasi dieci anni fa – esattamente il 17 dicembre 1999 – dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 54/134. Ogni 25 novembre i paesi sono invitati ad organizzare eventi ed iniziative al fine di sensibilizzare la propria cittadinanza sul tema della violenza contro le donne e il femminicidio.

Quest’anno in particolare, a seguito di una decisione di UN Women – l’agenzia Onu che si occupa dei diritti delle donne – eventi ed iniziative sul tema si protrarranno fino al 10 dicembre 2018.

In Italia, come già fatto gli anni precedenti, verranno disposte in varie città le panchine rosse simbolo della protesta, mentre le facciate dei palazzi di moltissimi municipi verranno illuminate di arancione.

Anche la Serie A di calcio celebrerà la Giornata aderendo alla campagna di sensibilizzazione di WeWorld #unrossoallaviolenza; tutti i calciatori, come anche gli arbitri, scenderanno in campo con un segno rosso sulla guancia e delle bambine per mano. I capitani delle varie squadre, inoltre, porteranno una fascia con il simbolo della giornata.

Per quanto riguarda i social, al centro troviamo la campagna lanciata dalla vicepresidente di Montecitorio Mara Carfagna, intitolata #nonènormalechesianormale. Tantissime le adesioni tra personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura che hanno pubblicato o pubblicheranno un video sul proprio profilo Instagram e sulle altre piattaforme social sempre con un segno rosso sul viso e il relativo hashtag che porta il nome della campagna.