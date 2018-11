Nasce a San Salvo il primo doposcuola per DSA (Disturbi Specialistici dell’Apprendimento)

Nasce a San Salvo il primo doposcuola specialistico per Disturbi Specifici dell'Apprendimento presso il Centro Studi Daidalos. Si arricchisce l'offerta formativa del Centro grazie alla collaborazione della dott.ssa Simona Cirese (tecnico dell'apprendimento) e la dott.ssa Roberta Ruggieri (Psicoterapeuta esperta in neuropsicologia dei disturbi del neurosviluppo). Il doposcuola prevede dopo una prima presa in carico e analisi della domanda un percorso specifico e mirato ai bisogni del bambino e del ragazzo. Sono previste anche attività laboratoriali per il miglioramento dell'autostima e delle abilità cognitive volti ad una maggiore consapevolezza di sé e della propria autonomia. Il doposcuola è aperto sia per piccoli gruppi che a livello individuale ed è convenzionato con la rete Anastasis riconosciuta a livello nazionale.