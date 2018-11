Serata di beneficenza a San Salvo, raccolti fondi per l’Oncologia di Pescara

Venerdì 23 novembre il Lions club San Salvo, Lory a Colori e l'Associazione Genitori Bambini Emopaticisi si sono ritrovati, insieme a tanti altri amici, presso il ristorante Il Salice per una raccolta fondi a favore del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale civile di Pescara.

Una divertente lotteria ha permesso di raccogliere una importante somma che è poi stata interamente devoluta dal presidente dei Lions Claudio De Nicolis all'associazione AGBE.

Presenti tanti amici Lions, la dottoressa Daniela Onofrillo del reparto di oncologia pediatrica, mentre in rappresentanza dell'amministrazione comunale di San Salvo gli assessori Tonino Marcello e Oliviero Faienza oltre al consigliere comunale Marilena Sarchione.

Il Lions Club International per l’anno in corso ha individuato il cancro pediatrico come una delle aree d’intervento nelle quali tutti i Club di tutte le nazioni sono chiamati ad operare. Il dato di partenza è che nel mondo ogni due minuti a un bambino viene diagnosticato un cancro e meno della metà di questi ha accesso a cure efficaci.

E’ stato sottolineato anche l’importantissimo ruolo del mondo associativo con il fondamentale contributo dell'AGBE: il supporto dato a 360° ai piccoli pazienti e alle lo famiglie in strettissima collaborazione con lo staff Medico che rende la realtà di Pescara un centro privilegiato ed eccellente anche sotto questo profilo.