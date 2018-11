"Amate la vita, la vita è preziosa"

Otto interpreti d'eccezione simona battista, rosita buda, stefania ciocca ,francesca di marco, elvira mucilli, barbara palmisciano, mirna salvatore e anna santoro hanno brillantemente interpretato altrettante donne che hanno inciso in maniera positiva sulla storia dell'umanità.

All'arrivo in platea lo staff tecnico dell'azione cattolica consegnava a ognuno un fogliettino con una frase famosa di una delle otto "donne speciali" (come Madre Teresa di Calcutta, Maria Montessori, Lucia Annibali, Florence Nightingale, Rosa Parks, Malala Yousafzai, Liliana Segre, e Alda Merini) rappresentate sul palco e un fiocchettino rosso simbolo della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita dall'Onu nel 1999 designando come data il 25 novembre .

Ognuna di queste donne ha portato un messaggio positivo di speranza, perdono, uguaglianza e amore per la vita e per l'umanità.

Sul palco dell'auditorium Paolo VI della parrocchia san nicola vi erano mamme e figlie creavano una sinergia incredibile, una come interprete e una come presentatrice del personaggio.

Le note del pianoforte di elisa aiutavano la platea a entrare nel personaggio.

Lo spettacolo "Ritratti di donne" del 24 novembre è nato da un’idea realizzata lo scorso anno scolastico, dalla parrocchia di San Nicola in collaborazione con l’istituto superiore Mattioli di San Salvo. Alla buona riuscita dell'evento hanno collaborato i giovanissimi e lo staff tecnico dell’Azione Cattolica della parrocchia di San Nicola, gli studenti del "Mattioli".