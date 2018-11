"I cittadini del Vastese hanno diritto a più sicurezza", il sindacato di polizia Coisp scrive al questore

Egregio Sig. Questore,

è trascorso poco più di un mese da quando questo Sindacato di Polizia Co.I.S.P. Le segnalava le condizioni di carenze e criticità in cui quotidianamente operano i Suoi poliziotti, soffermandosi in particolar modo sulle difficoltà operative vissute in seno al Commissariato di P.S. di Vasto. Ebbene, a distanza di un così breve lasso di tempo, il Co.I.S.P. La sollecita nuovamente affinché faccia giungere, con ancora più veemenza, presso gli Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Roma l’assordante richiesta di sicurezza proveniente dai territori del vastese. E’ dell’altra notte la rapina consumata ai danni del titolare di un noto bar ubicato nella Marina di Vasto. Sembrerebbe che almeno tre malviventi lo abbiano preso alle spalle e, dopo averlo narcotizzato, lo abbiano lasciato inerme a terra mentre gli svaligiavano il negozio. Pochi giorni prima, in pieno centro a Vasto, altri criminali, hanno consumati scippi e borseggi. A San Salvo, pochi giorni fa, in pieno giorno, almeno due individui hanno rapinato una coppia di anziani. Vede Sig. Questore queste non sono scene di vecchi film polizieschi anni “70 per lo più ambientate nelle grandi città metropolitane italiane. Purtroppo sono divenute quotidiane scene di un crimine sempre più violento e sfacciato che sta cercando di imporsi nei territori del vastese. Quei territori necessitano, urgentemente, dell’assegnazione di nuovo e più giovane personale. Non si può pensare di contrastare un fenomeno delinquenziale divenuto pericolosamente sfrontato opponendogli pochi Agenti, in là con gli anni e persino ridotti all’osso nei numeri. Eppure, queste criticità sono state completamente ignorate dagli Uffici dipartimentali. Infatti in occasione dei recenti trasferimenti di poliziotti sul territorio nazionale, la Questura di Chieti (e di riflesso anche il Commissariato di Vasto) ha annotato zero assegnazioni. Al contrario, si registrano costanti aggregazioni dei già pochi Agenti disponibili presso altre Questure. Evidentemente qualcuno ritiene che la sicurezza debba essere garantita altrove ma non in questi territori!!! Nessun rinforzo, nessun nuovo Agente. I cittadini del vastese hanno diritto ad avere sicurezza come tutti gli altri connazionali e non vivere quotidiane aggressioni ed efferate rapine. Pertanto Sig. Questore il Co.I.S.P., pur apprezzando il Suo impegno nel garantire sicurezza in questa Provincia, Le chiede di interpellare urgentemente il Dipartimento della P.S. affinché assegni quanto prima nuovi Agenti a questi Uffici di Polizia, perché la delinquenza si contrasta con la presenza dello Stato sul territorio non di certo abbandonandolo a sé stesso. Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale Provinciale

Dott. Mauro Giannetta (copia originale firmata agli atti)