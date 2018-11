Lunedì a Vasto la consegna dell'attestato di civica benemerenza al cav. Giuseppe Catania

Il Comune di Vasto ha deciso di consegnare “attestato di civica benemerenza” al Cav. Giuseppe Catania, Presidente onorario dell'Associazione Vastese della Stampa.

Il conferimento avverrà lunedì 26 novembre 2018 ore 9.15 presso la sala consigliare in apertura di Consiglio Comunale.

Peppino Catania, classe 1930, svolge attività giornalistica dal 1954. Ha collaborato con molti periodici e quotidiani, per oltre 25 anni è stato il responsabile della redazione vastese de Il Tempo, quando il giornale godeva di grande prestigio. Oltre al lavoro di cronista egli è molto apprezzato come critico d’arte e storico. Ha scritto migliaia di recensioni e di articoli per far conoscere il ricco patrimonio culturale della città.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.