Giornata del diabete, controllate 125 persone a San Salvo

Anche quest'anno, in occasione della giornata mondiale del diabete, il Lions Club di San Salvo, unitamente alla CRI, alla Farmacia

Di Croce, all'Associazione Diabetici del comprensorio vastese e all'Avis, ha organizzato la giornata dedicata alla prevenzione e lotta al diabete, proponendo alla popolazione lo screening con la misurazione della glicemia ed il supporto di personale medico in grado di

fornire corrette indicazioni sullo stile di vita.

Il diabete mellito è "geneticamente trasmissibile e trasmissibile è lo stile di vita malsano che ha infettato la società moderna".

E' una malattia che stà dilagando, diffondendosi lentamente e silenziosamente. Si calcola che nel mondo siano più di 400 milioni

gli adulti che ne soffrono e la stima preoccupante prevede che entro il 2040 saranno circa 600 milioni i malati. In Italia sono circa

tre milioni e mezzo i diabetici noti, cioè il 5,5% della popolazione; ma una stima reale porta al 6,2% la diffusione.. In sostanza, ogni tre diabetici una persona non sa di averlo!

Una efficace divulgazione e sensibilizzazione sulla malattia, e soprattutto sul ​corretto stile di vita, potrebbero contribuire a riuscire

ad evitarla.

In questa ottica si inserisce l'attività dei Lions in questa occasione. I numeri ci hanno dato ragione: nonostante il tempo non proprio

clemente, 125 persone hanno accettato di sottoporsi allo screening in Piazza Giovanni XXIII, contribuendo alla piena riuscita del

servizio offerto.