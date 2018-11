Pendolari Sevel a piedi, la ditta di trasporti precisa: "Mandato subito un secondo autobus"

Rimasti a piedi i lavoratori pendolari di San Salvo del turno di notte per carenza di posti sull'autobus che li avrebbe dovuti portare alla Sevel. La ditta di trasporti in seguito all'accaduto fa delle precisazioni, "La corsa Sevel del turno notturno di stasera, domenica 25 novembre, è stata effettuata con un minibus di 28 posti in quanto la media di passeggeri sul turno domenicale è di 20-24 passeggeri", sostiene, "Nel momento in cui l'autista del minibus si è reso conto che il numero di passeggeri in questo caso sarebbe stato più alto della norma ha subito provveduto a chiamare un dirigente per avere disposizioni. Il dirigente della nostra azienda ha inviato un autobus di 50 posti al terminal bus di via Montegrappa", continua, "I passeggeri sono arrivati correttamente a destinazione con un ritardo sulla corsa di 10 minuti".