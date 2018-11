"Le Voci", entusiasmo a San Salvo per il primo ciclo di spettacoli della stagione teatrale CreatiVita

Spettatori entuasti per il primo ciclo di spettacoli, terminato ieri, della Stagione Teatrale 2018/2019 targata CreatiVita di Stefania Pascali e Luigi Cilli al teatro del Centro culturale "Aldo Moro". Sul palco l'opera "Le Voci" della compagnia Illoco con Roberto Andolfi, Dario Carbone e Annarita Colucci.

Una ragazza sta aspettando il treno ad una stazione di provincia non precisata. E' decisa a partire e a lasciare il suo paese di origine, le sue tradizioni, quella vita che non lascia spazio alle sue ambizioni. Negli angoli della stazione sono accatastate pile di scatole senza nome e senza indirizzo. L'attesa del treno viene turbata da due personaggi enigmatici: il capostazione e il suo aiutante. Ben presto si capisce che sono loro ad accumulare queste scatole il cui contenuto rimane sconosciuto fino a quando, un ritrdo sulla tabella ferroviaria costringe la ragazza a rimanere nella stazione e a comprendere che ogni scatola contienedelle voci, le voci di tutte le persone che, comelei, sono partite ma che non sono più tornate. Di quei viaggiatori non rimangono che voci nel vento, voci che, però. continuano a parlare, attraverso chi riesce ad ascoltarle. Aprendo le scatole le voci parlano per mezzo dei tre personaggi. Storie lontane e storie recenti, ognuna racconta le memorie di quei viaggiatori passati di lì e rimasti incastrati, storie di paesi in Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia, interpretate magistralemente nei rispettivi dialetti. In una scatola la voce di una bambina che non voleva diventare grande, in un'altra una donna che credeva di essere perseguitata da uno spirito, un uomo che non voleva abbandonare la sua casa piena di ricordi e che ha dovuto assistere allo spopolamento del suo paese, due innamorati che si rincorrono senzamai incontrarsi e altre. Quando la ragazza capirà che ogni viaggiatore, partendo, lascia qualcosa di sè alle sue spalle, dovrà decidere se andare o restare.