Flashmob Special Olympics a Vasto per la Giornata Internazionale delle persone con disabilità

Il Team Chieti Special Olympics comunica che il giorno 1 Dicembre 2018 in Piazza Rossetti a Vasto in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità (3 Dicembre) alle ore 15.30 ci sarà il raduno per la partecipazione alle 16.00 in punto, dell’ormai noto Flashmob Special Olympics che unisce virtualmente alla stessa ora e con la medesima coreografia tutte le città italiane aderenti all’iniziativa per una mission comune, l’Inclusione.

Special Olympics è Inclusione, Special Olympics è opportunità.

Quest’anno l’Istituto Comprensivo Rossetti di Vasto grazie alla Dirigente Scolastica M.Pia Di Carlo, e alla professionalità operativa della referente Progetto di Rete Scolastica Territoriale Prof.ssa M.V. Del Casale e del suo staff, ha richiesto che il Flashmob si facesse a Vasto in Piazza Rossetti. L’Istituto Rossetti sin da subito ha dimostrato un grande interesse aderendo al Progetto Scuola Special Olympics che sottolinea l’importanza dell’inclusione attraverso lo sport, ma che interagisce con tutte le altre materie, con il programma di alternanza Scuola/Lavoro, con il programma di Volontariato e il programma Youth Leaders.

In qualità di Direttore Provinciale Special Olympics Chieti ringrazio tutte le persone coinvolte, ma ringrazio in anticipo tutte le scolaresche che hanno accettato l’invito, le associazioni e le ASD del territorio che in questa occasione hanno sempre partecipato con entusiasmo.

Ringrazio l’amministrazione Comunale di Vasto per il patrocinio offertoci, e per la grande sensibilità dimostrata. L’evento si conclude con la premiazione delle le scuole che hanno aderito al Progetto di rete scolastica territoriale e al Concorso “ Striscioni…Speciali!”

San Salvo lì 28.11.2018



Direttore Provinciale

Special Olympics

Prof.ssa Carolina Intoccia