Via di Palmoli e Circonvallazione San Salvo, Prospero: "Qualcosa inizia a muoversi"

“Anche quest’ oggi, celandosi dietro la giustificata assenza dell’ Assessore Barisano, nonostante siano trascorsi diversi mesi dalla presentazione delle interpellanze relative ai residenti della zona a confine con la Città di San Salvo, al semaforo spento di Via Paul Harris e alle rotatorie intelligenti di Vasto Marina; l’amministrazione comunale dribbla le risposte rinviando ancora una volta, la loro discussione al prossimo consiglio comunale” lo afferma Francesco Prospero annunciando l’ennesimo rinvio delle sue interpellanze. “Tuttavia - continua il consigliere - i residenti della zona a confine con il comune di San Salvo, mi hanno riferito di un sopralluogo effettuato questa mattina da alcuni incaricati del Comune di Vasto su Via Ponchielli, su Via Palmoli e sulla Circonvallazione San Salvo per verificare le questioni oggetto delle interpellanze. Qualcosa, per i residenti della zona, comincia a muoversi. Questa è l’ennesima dimostrazione - conclude Prospero - che spesso le interrogazioni e le interpellanze smuovono le coscienze degli amministratori e, alcune volte, raggiungono gli obiettivi prefissati”.