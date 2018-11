Pronto il piano neve a San Salvo

La Giunta comunale ha approvato il Piano neve 2018/2019 aggiornandolo alle indicazioni fornite dal Comitato operativo della Prefettura di Chieti per garantire la viabilità stradale nel territorio comunale.

“Adottiamo già da ora il Piano neve – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – per meglio rispondere alle eventuali emergenze che dovessero presentarsi e in piena sintonia con i criteri stabiliti dalle normative regionali e nazionali per garantire la percorrenza sulle strade comunali. Chiediamo, come sempre, la massima collaborazione dei cittadini perché gli interventi diventino più efficaci per meglio affrontare i rigori della stagione invernale al fine dello sgombero neve e gli interventi anti ghiaccio per la sicurezza stradale”.

“Abbiamo a disposizione già oltre cento tonnellate di sale, tutte le strade verranno pulite. San Salvo è stata divisa in tre aree con interventi progressivi – evidenzia l’assessore Lippis – con le strade classificate di grande percorrenza (colore rosa), di media percorrenza (colore verde) e di breve percorrenza (colore celeste) per poter garantire l’accesso alle strutture sanitarie e mediche, alla sede comunale, che diventa sede di coordinamento, alle scuole, agli uffici postali, edifici di culto e cimitero, ai parcheggi e piazze e al centro storico”.

Il piano neve prevede l’utilizzo della forza operativa del personale del Servizio Manutenzione, dei gruppi comunali di Protezione civile, della Croce Rossa e di ditte specializzate qualora ce ne fosse bisogno.

Per ogni comunicazione saranno operativi i seguenti numeri di emergenza: sala operativa di coordinamento generale (0873.54113) e coordinamento mezzi (0873.346023).

Il servizio sarà coordinato dall’ing. Franco Masciulli.