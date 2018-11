Domani la Us incontra il CasalBordino per il secondo turno di Coppa

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domani alle ore 14,30 la Us San Salvo scenderà in campo per la partita di andata del secondo turno di Coppa Italia dilettanti contro l’ Adp CasalBordino.

Nella prima gara di campionato i biancoazzurri hanno battuto i giallorossi per 0-2.

Attualmente il CasalBordino è al terzo posto ( davanti al San Salvo quarto) nella classifica di generale ed è reduce, domenica scorsa, di una storica vittoria casalinga per 2-0 contro la corazzata Lanciano.

Il fattore campo potrà essere fondamentale considerato la struttura di serie superiore della nostra città rispetto al “campetto di periferia” degli avversari.

Tutti i tifosi e gli appassionati sono invitati ad essere presenti per sostenere i colori e la maglia della Us San Salvo 1967.

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!