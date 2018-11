Sisma 2018, arriveranno prima di Natale i contributi per l'autonoma sistemazione a Montecilfone

Sisma 2018 arrivano le prime rassicurazioni sull'iter per la normalizzazione delle situazioni a Montecilfone. L'epicentro delle scosse più significative del 14 e 16 agosto scorso di magnitudo di 4.2 e 4.6 della scala Richter. Lo ha assicurato tramite facebook il primo cittadino Franco Pallotta il quale ha rilasciato una dichiarazione dopo l'incontro con la protezione civile.

"Ho avuto - ha dichiarato- rassicurazioni dalla struttura commissariale della Protezione Civile del Molise che i contributi per l'autonoma sistemazione per i cittadini sfollati saranno pagati, per il tramite del comune, nella prima metà del prossimo mese di dicembre. Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha anche approvato il piano d'emergenza predisposto dal presidente Toma con il supporto dei sindaci. Per Montecilfone sono stati inseriti tutti gli interventi richiesti.

Sono fiducioso anche di ottenere un iter veloce anche per la ricostruzione".

Insomma un Natale meno tetro di quello che ci si poteva aspettare nelle comunità bassomolisane colpite dal sisma. Arriveranno almeno i contributi spesi per cercarsi una nuova casa dopo l'inagibilità della propria. La ricostruzione speriamo che avvenga il più celermente possibile.