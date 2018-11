Rinviato al 15 dicembre il convegno "La Macroregione Adriatico Ionica"

Si comunica che per impegni istituzionali sovraggiunti il Ministro Lezzi non potrà essere presente al convegno di Vasto leggi, in quanto impegnata all'estero per il Governo.

Si comunica pertanto che il convegno avrà luogo il 15 dicembre p.v. con lo stesso programma e nello stesso luogo.

Ci scusiamo per l'inconveniente