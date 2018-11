Ilaria Mastroberardino, la donna vittima dell'incidente sulla Trignina

E' Ilaria Mastroberardino, di 30 di Tufillo la donna morta stamane in unincidente stradale sulla Fondovalle Trigno.

Erano da poco passate le 6 quando, per cause da accertare, in territorio di Dogliola, si sono scontrati unautobus della società molisana Atmsu cui viaggiavano venti operai diretti a Termoli ed una Fiat Pandaalla cui guida c'era la 30enne. Dopo l'impatto tra i due mezzi, all'altezza dell'area di servizio 'Il Girasole', il bus è terminato contro due tir in sosta.

A perdere la vita proprio la conducente dell’utilitaria, morta dopo il ricovero in ospedale, al 'San Pio da Pietrelcina'di Vasto. Era sposata e mamma di un bimbo in tenera età. Alla notizia di quanto accaduto il padre della vittima ha accusato un malore e per lui si è reso necessario il ricovero in ospedale a Chieti.

Ferite altre persone, tra autista del bus e lavoratori a bordo e autista di uno dei due Tir, tre delle quali in modo serio, trasportate negliospedali di Vasto e di Termoli.