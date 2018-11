Finto rilevatore di gas, tentativo di truffa a San Salvo

E' arrivata in redazione una segnalazione da parte di un privato riguardo la presenza di un signore che suona nelle case, dicendo che deve effettuare la lettura dei contatori del metano. Ci riferiscono che il gestore del metano non ha mandato nessun avviso e ha confermato di non aver mandato nessun incaricato alla lettura dei contatori. Sono state allertate le forze dell'ordine che raccomandano di fare attenzione e di non aprire agli sconosciuti.