Al via la 17esima edizione del Gran Galà del vino d'Abruzzo

Al via la diciassettesima edizione del Gran Galà del vino d'Abruzzo. Questa mattina, a Pescara, in Regione, la presentazione della rassegna in programma a partire dalle 16:30 di lunedì 3 dicembre al Villa Maria hotel di Francavilla al Mare. A presentare l'evento sono stati l'assessore alle Politiche agricole, Dino Pepe, il presidente regionale dell'Associazione Italiana Sommelier (AIS), Gaudenzio D'Angelo, e Fabio Pietrangeli, funzionario regionale e docente dei corsi AIS, coadiuvati dal giornalista e sommelier, Stanislao Liberatore. A Francavilla, si ritroveranno gli operatori del settore, enologi, giornalisti, sommelier e appassionati interessati ad approfondire le proprietà salutistiche e sensoriali del vino. In questa edizione, la grande novità sarà., però, rappresentata dalla presenza di un banco di degustazione di selezionati oli EVO regionali le cui caratteristiche verranno illustrate dai neo diplomati sommelier dell'olio. L'assessore Pepe ha ricordato come "attraverso la preziosa attività dell'AIS, da anni si riesca a comunicare al meglio il nostro territorio, i nostri prodotti vitivinicoli e olivicoli ed a valorizzare la presenza dell'Abruzzo alla prestigiosa vetrina del Vinitaly di Verona". Inoltre, l'assessore ha anche rimarcato come, dopo vent'anni, il Montepulciano d'Abruzzo sia presente su tutte le reti nazionali con uno spot che mira a rafforzare il legame tra la qualità del prodotto e la varietà del territorio che lo esprime. "Mi piacerebbe - ha concluso Pape - che aumentasse il valore della nostra produzione e che magari si puntasse in maniera decisa sulla spumantizzazione dei nostri vini. A mio avviso, una opportunità, quella delle classiche "bollicine", che l'Abruzzo non può permettersi di perdere".