M5S, Marcozzi: "Con il taglio dei nostri stipendi donate 4 ambulanze all'Abruzzo"

"Abbiamo restituito 710mila euro all'Abruzzo. Non siamo riusciti a farlo fare agli altri ma in 4 anni e mezzo abbiamo mantenuto l'impegno e ci siamo dimezzati lo stipendio. Abbiamo pensato al lavoro, con un fondo di microcredito che ha finanziato 80 imprese. Abbiamo pensato alla sicurezza degli abruzzesi donando una turbina spalaneve alla Regione. Abbiamo finanziato un contest per la riqualificazione dell'area di Bussi". Lo afferma il candidato M5S alle Regionali in Abruzzo Sara Marcozzi nel corso del Restitution Day dei consiglieri regionali abruzzesi. "Con l'ultima destinazione del taglio dei nostri stipendi abbiamo pensato di donare 4 ambulanze. E' un segnale di attenzione alle reali esigenze degli abruzzesi, soprattutto delle aree interne. Vogliamo dire che il governo del M5S, se vincerà, terrà conto di tutto il territorio", spiega Marcozzi nel corso dell'evento che si svolge nella piazza del Duomo del capoluogo abruzzese e al quale partecipa anche il vicepremier Luigi Di Maio.