La Us San Salvo è fuori dalla Coppa; il CasalBordino pareggiando passa il turno

Il CasalBordino impatta 0-0 al Bucci contro il San Salvo e stacca il pass per l’accesso alla fase successiva di Coppa Italia.

Primo tempo che va avanti senza grossi sussulti fino al 32’ quando il direttore di gara espelle Ndiaye per un fallo di reazione nei confronti di Ramundo. Al 39’ i locali gridano al gol su un colpo si testa di Galiè ma il portiere ospite è strepitoso a salvare il risultato. Nella ripresa il San Salvo cerca di spingere mentre gli ospiti in contropiede cercano di impensierire i biancazzurri e al 54’ ci vuole un grande Cialdini per negare il gol al giovanissimo Di Donato. I biancazzurri ci provano in diverse occasioni ma non riescono a scardinare la porta difesa da Opera. Al 94’ con un tiro di Molino bloccato dal portiere si spengono le speranze dei sansalvesi.

-comunicato stampa-