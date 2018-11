Nuove risorse per attività di indagine sulla vulnerabilità degli edifici scolastici di San Salvo

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale di San Salvo nella messa in sicurezza degli edifici scolastici. Sono state messe a disposizione risorse per nuova indagine sullo stato di vulnerabilità delle scuole primarie di via Verdi, via De Vito e Sant’Antonio.

Il Consiglio comunale nell’odierna seduta ha deliberato una variazione di bilancio destinando ulteriori risorse per proseguire nell’attività di indagine sullo stato di vulnerabilità sismica delle scuole.

“Con questo ennesima iniziativa – afferma il sindaco Tiziana Magnacca – ci avviamo al completamento dell’indagine sullo stato di salute delle scuole comunali. Questa maggiore dotazione consentirà di dare corso alla procedura di valutazione della sicurezza degli edifici esistenti con lo scopo di stimare la vulnerabilità delle scuole dei plessi Sant’Antonio, via Verdi e via De Vito ed eventualmente studiare gli interventi di ripristino più opportuni”.

In particolare il sindaco evidenzia: “Dobbiamo garantire alle famiglie che i loro figli frequentano scuole sicure, dobbiamo consentire agli insegnanti e al personale tecnico e amministrativo di lavorare in strutture non vulnerabili sismicamente. E’ un impegno che per la mia Amministrazione comunale continuerà senza sosta”.