Il Movimento 5 Stelle dona ambulanze all'Abruzzo ma le fa allestire in Toscana

Segnalo che i consiglieri regionali abruzzesi del m5s hanno donato 4 ambulanze per un valore circa di 250.000 alla sanita' abruzzese. Ottimo gesto se non fosse che gli stessi consiglieri abruzzesi frettolosamente e senza alcuna gara o indagine di mercato hanno affidato l'allestimento delle ambulanze ad una ditta della regione Toscana la ditta ORION portando di fatto il lavoro ed i soldi in un altra regione, senza neanche consultare altre ditte Abruzzesi. Da consiglieri abruzzesi avrebbero dovuto almeno fare un indagine di mercato nel proprio territorio dove sono presenti altri allestitori di ambulanze almeno per un confronto sulla qualita' / prezzo. Questo dimostra che gli stessi consiglieri non conoscono il proprio territorio e non hanno nemmeno idea che i furgoni vengono prodotti dalla sevel in val sangro e nell'indotto ci sono allestitori di ambulanze con alte competenze. nel settore.

Parlo da amministratore di ditta allestitrice di ambulanze la Veiko srl e non siamo neanche stati contattati per un preventivo.