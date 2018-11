Anche la Us San Salvo perdona i giocatori del CasalBordino

Perdoniamo anche noi l’atteggiamento del giocatore tesserato dall’Apd Casalbordino che, al termine della gara di Coppa Italia, con fare provocatorio ha rivolto frasi offensive, ingiuriose e minacciose nei confronti di alcuni nostri tesserati e relativi familiari. Episodio che al triplice fischio da parte dell’arbitro ha surriscaldato gli animi ove peraltro nelle inevitabili spinte e trattenute per allontanare i giocatori è stato coinvolto, inevitabilmente per chi si interpone, anche il presidente Santoro che insieme ad alcuni nostri Dirigenti si sono preoccupati ad evitare la degenerazione dei contatti. Teniamo a precisare e a ricordare sempre ai nostri atleti e dirigenti e in particolare dopo la giornata di ieri anche a quelli delle altre squadre, che lo spirito sportivo deve restare sempre vivo perché non può ridursi ad una corsa per l’ottenimento di un risultato a tutti i costi senza lealtà e il rispetto dell’avversario.