La maggioranza, "Il Pd preferisce gli asfalti alla sicurezza dei bambini"

IL PD DA UN LATO E I BISOGNI VERI DI SAN SALVO AL LATO OPPOSTO

Ci rivolgiamo a tutte le mamme preoccupate per i luoghi in cui i loro figli, i nostri figli, trascorrono la gran parte del loro tempo: il Pd preferisce gli asfalti alla sicurezza dei bambini. Ma siccome li conoscete già (e meglio di noi!) e NON li avete votati (la lista con il più basso gradimento della storia di questa città) volevamo dirvi avete fatto bene. Pensate un po' in mano a chi avreste messo i vostri figli! DIFFIDATE, SANSALVESI