All'Ite Spataro di Gissi si affronta il tema della violenza contro le donne

Le parole non sono mai abbastanza di fronte ai drammi quotidiani della violenza contro le donne. E’ sempre giusto e doveroso parlarne. Dopo la giornata di domenica 25 novembre, che ha visto tante iniziative promosse in ogni angolo d’Italia, un altro approfondimento si è svolto stamattina presso l’Aula Magna dell’ITE di Gissi. L’incontro, che nasce dall’esigenza di educare, a cominciare dalle giovani generazioni, su un tema purtroppo doloroso e diffusamente presente, ha visto la partecipazione sentita e attenta di alunni, docenti ed Istituzioni. Dopo i saluti iniziali del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Aida Marrone , e l’intervento del Sindaco, Dott. Agostino Chieffo , la giornata è stata introdotta da una coreografia a tema, eseguita dalle alunne della prof.ssa Daniela Valentinetti. Sono seguiti gli interventi di esperti, della dott.ssa Antonella Civetta (sociologa e criminologa), della dott.ssa Adelaide La Verghetta (psicologa presso il Centro di Accoglienza Femminile) e dell’avv. Francesco Terra (del Foro di Pescara). Erano presenti all’evento anche gli ospiti dello SPRAR di Palmoli e del CAS di Gissi che, al termine dell’incontro, hanno effettuato un flashmob dal titolo “BREAK THE CHAIN”. Immancabile ed emozionante l’abbraccio solidale “No alla violenza, sì all’accoglienza”, gridato con convinzione da parte di tutti gli studenti e gli ospiti. Di impatto all’ingresso dell’Istituto è risultata la piccola mostra curata e allestita dalle prof.sse Paola Marrocco e Patrizia Marcovecchio, con il contributo delle alunne che hanno generosamente prestato scarpe ed oggetti rossi per l’occasione. La giornata si è conclusa con la visione del film “Un giorno perfetto” di F. Ozpetek. Parlare di violenza non è mai facile, ma riconoscerla nelle proprie relazioni interpersonali, giungere alla scelta di chiedere aiuto costituiscono ingredienti indispensabili per il cambiamento.