Chiudete le scuole se avete dubbi

Sono una donna, sono moglie, ho un lavoro che non ha nulla a che vedere né con la politica né con l'edilizia, e sono sopratutto madre di due bambini. Oggi ho portato mia figlia a scuola, una di quelle scuole a "rischio sismico" di cui oggi ho sentiro tanto parlare. Non nego che domattina accompagnero' mia figlia con il cuore meno leggero di oggi.

Mi sono sempre fidata ( non avendo le competenze tecniche), ogni qualvolta è stata presa una misura precauzionale per salvaguardare l'incolumità dei bambini. L'ho sempre sostenuta con rispetto ed ammorazione. Ma oggi mi domando: perché una scuola che necessita di ulteriori fondi per essere considerata sicura, oggi è aperta?

Sappiano bene che le catastrofi non si possono prevedere, ma forse ci si può preparare in tempo e limitare i danni. Ancor più se la questione riguarda dei minori.

Allora invito a chiarire la situazione... perché io oggi sono seriamente preoccuata . Preoccupata a tal punto da pensare che se c’è un ragionevole dubbio sulla “vulnerabilità sismica” di quegli edifici sarebbe giusto che vengano chiusi!! Mi sento in forte disagio, sto pensando di non portare a scuola mia figlia almeno fino a quando non avrò la relativa certezza della sicurezza della scuola.

G.S. una mamma preoccupata