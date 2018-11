Blitz antidroga: carabinieri e finanzieri all'attacco

Carabinieri e Finanzieri dei Comandi Provinciali di Chieti, stanno eseguendo, sin dalle prime ore del mattino, nelle province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia 20 ordini di custodia cautelare in carcere, emessi dal GIP presso il Tribunale dell’Aquila, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi.

L’operazione denominata “Evelin” ha fatto sì che venissero eseguiti 37 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati, alcuni dei quali anche tra Vasto e San Salvo.