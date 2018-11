Il Pd, "I soldi necessari alle scuole la maggioranza avrebbe dovuto stornarli dalle spese superflue"

I soldi necessari alle scuole, la maggioranza avrebbe fatto bene a stornarli da

tutte le spese superflue che stanno facendo e non dalla manutenzione delle

strade

Per il Pd locale e regionale la sicurezza degli edifici scolastici è sempre stata e

sempre sarà PRIORITARIA. Le liste di maggioranza, come loro solito fare,

hanno però inviato alla stampa parole errate solo per gettare fumo negli dei

cittadini e “mettere in bocca” parole che il Pd non ha detto pur di non

assumersi mai le loro responsabilità!

Vergognoso tutto ciò. Ma il Pd a questo non ci sta e alle liste di maggioranza

diciamo: "Aprite gli occhi quando leggete e ai cittadini non raccontate il falso".

Alle mamme quanto ai papà sempre dimenticati dalla maggioranza come se

facessero parte di un nucleo familiare a parte, ricordiamo che per le liste di

maggioranza di centrodestra, sulla sicurezza delle scuole non c’era nessun

allarmismo. Allora perché fare oggi indagini sulla vulnerabilità sismica se per

loro era tutto a posto! Tre mesi fa, cari cittadini, quando con lo strumento

dell’interpellanza li abbiamo attenzionati a riguardo, sapendo loro di non

avere soldi in bilancio, aveva sostenuto la tesi che era tutto a posto. Questa è

la verità! E a voi cittadini NOI la diciamo.

La verità è che se oggi a San Salvo saranno effettuate tali indagini è solo

grazie alle interpellanze depositate e discusse in consiglio comunale. È solo

allora che la maggioranza è dovuto correre ai ripari e dare risposte concrete

alle famiglie preoccupate.

Per il Pd dunque PRIORITA’ SEMPRE alle scuole rispetto alla viabilità e alla

manutenzione delle strade, ma ribadiamo quanto già detto e sfuggito alle liste

di maggioranza (solo per convenienza loro) che “in una città come San Salvo,

dove le vie cittadini versano in pessime condizioni, togliere soldi alla

manutenzione viaria (e non solo) è deleterio per la sicurezza e l’immagine

della città”.

Quindi ora l’amministrazione comunale si adoperi al più presto per trovare i

soldi anche per la manutenzione viaria e non solo perché San Salvo sta

cadendo a pezzi!

Dopo sette anni, un'amministrazione che non ha soldi in bilancio da stanziare

per lavori urgenti, quali la vulnerabilità degli edifici scolastici, ma li cerca

altrove, non è un'amministrazione che ha ben operato! Questo è un dato di

fatto!

Invitiamo infine le liste di maggioranza a rispondere ai cittadini con fatti e

parole concrete e non spostando come loro solito fare l’ago della bilancia

altrove.

Ma il Pd risponde anche a quello.

Il Partito Democratico, a differenza della maggioranza, ha sempre avuto ed

avrà sempre il coraggio di presentarsi con il simbolo di partito di

appartenenza. Il Pd non si nasconderà MAI dietro ad un finto civismo come

fanno loro per qualche recondito motivo il primo fra tutti il prendere in giro il

cittadino. A San Salvo abbiamo esponenti politici che pur essendo

marcatamente e da sempre di Forza Italia, non hanno avuto e non hanno​

ancora il coraggio di presentarsi con il proprio simbolo di partito di

appartenenza celandosi dietro un civismo che non gli appartiene.

Gli esponenti del centrodestra è ora che si prendano le loro responsabilità

politiche e escano allo scoperto! La loro bella favoletta che va tutto bene sta

volgendo al termine e i cittadini lo stanno capendo!

Chiudiamo ribadendo il fondamentale concetto che le indagini sulla

vulnerabilità sismica degli edifici scolastici verranno effettuate solo grazie alla

buona opposizione del Pd e con i soldi che erano destinati ad altri servizi solo

perché le casse comunali sono al limite dell’avanzo di bilancio a causa della

pessima amministrazione del centrodestra.

Questi cari cittadini sono gli unici amministratori dai quali dovete diffidare! Vi

stanno prendendo solo in giro!