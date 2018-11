Pugno ad un agente di Polizia Penitenziaria, l'aggressione al carcere di Vasto

Aggressione ad un agente di Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di Vasto.

L'episodio, avvenuto nella tarda mattinata del 29 novembre, è al centro della denunciadi Alessandro De Pasquale, presidente del Sippe(Sindacato Polizia Penitenziaria)unitamente al segretario generale Carmine Olandache tornano a mettere in luce le difficili condizioni in cui lavorano gli agenti nei vari penitenziari d’Italia.

"Il detenuto, italiano, per futili motiviavrebbe colpito l’agente con un feroce pugno, causandogli un trauma cranico con una prognosi di 25 giorni e il ricovero in ospedale. Se ci avessero dotati di taser- aggiunge De Pasquale - probabilmente questo evento critico non si sarebbe concretizzato.

Infine - conclude il sindacalista - spiace che il decreto sicurezza, recentemente approvato dal Parlamento, non abbia previsto una norma che sanzioni severamente le aggressioni, in continuo aumento, poste in essere dai detenuti".