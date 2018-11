Operazione Evelin: ecco i nomi degli arrestati tra San Salvo, Vasto e altri Comuni

Risiedevano fra Vasto e San Salvo, dove avevano bar ed esercizi commerciali, ma in realtà gestivano l'importazione dall'Albania, e da altri paesi dell'est, di grosse quantità di cocaina, eroina e hashish. i principali esponenti della banda di albanesi sgominata da carabinieri e finanzieri dei Comandi provinciali di Chieti. Droga che, poi, attraverso una serie di referenti, veniva distribuita in Abruzzo e in altre regioni italiane. Venti gli ordini di custodia cautelare in carcere, emessi dal Gip presso il Tribunale dell'Aquila, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguiti dagli uomini delle Forze dell'Ordine dall'alba di oggi nelle province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia. L'operazione arriva al termine di un'indagine durata oltre un anno e che aveva già portato all'arresto di 13 persone e al sequestro di 12 chilogrammi di stupefacenti. Tra le accuse anche detenzione e porto illegale di armi. Sono 37, inoltre, i decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati.

Ecco i nomi degli arrestati: Denis Bimi, Clirim Tafimi, Elvin Tafili, Eqrem Bimi, Basmir Sylja, Elvis Cafi, Adriano Shabanaj, Erlin Roci, Bruno Aliu, Costel Blanaru, Agim Cafi, Aidem Cekorja, Matteo Colapietra, Berardino D'Onofrio, Raffaele Iacovone, Andernes Tomorri, Franco Nardino, Alessandro Ronzullo, Abjond Xheka, Emran Morina.