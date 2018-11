Domani a San Salvo il I° Congresso Regionale Abruzzo dell’Associazione Comitato Protrignina Abruzzo e Molise

Gentile automobilista associato,

Premesso

che la nostra associazione di maggior tutela a difesa degli automobilisti ecittadini in qualità di utenti- consumatori stà realizzando i congressi regionali finalizzato a chiedere ai circa 1200 associati il loro parere su alcune argomentazioni,in nome e per conto della medesima Associazione ,il sottoscritto Turdò Antonio

CHIEDO

La Tua partecipazione al I° Congresso Regionale Abruzzo dell’ Associazione Comitato PROTRIGNINA Abruzzo e Molise.

La manifestazione si svolgerà presso la sala Leone BALDUZZI –Casa della Cultura “ Porta de la Terra” il giorno 7 dicembre 2018 con inizio alle ore 17,00.

L’assemblea parlerà delle variazioni al CDS( Codice della Strada) da proporre al Parlamento, della situazione stradale sulla Trignina e sulla SS16 sia in termini di sicurezza stradale che di controllo autovelox. Si parlerà della creazione della FIDA( Federazione Italiana Diritti degli Automobilisti). Sarà presentata la nostra proposta per il risarcimento agli automobilisti per danni da cinghiali e animali selvatici da presentare alla Regione Abruzzo. Poi informeremo sulle nostre azioni a tutela degli utenti contro le cartelle pazze, prescritte e decadute che attanagliano la vita di noi automobilisti. Ci sarà il rinnovo delle cariche per il Congresso Nazionale.

Parteciperanno rappresentanti della sicurezza stradale, amministratori locali, associati e parenti delle vittime della strada.

In attesa di incontrarTipersonalmente , l’occasione mi è gradita per esprimerTi cordiali e rispettosi saluti.