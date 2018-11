Blitz antidroga, un plauso alle forze dell'ordine

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Questa mattina,molto presto, abbiamo sentito il rullare delle pale di un elicottero che sorvolava ripetutamente la nostra citta'.

Io e mia moglie abbiamo intuito subito che si trattava di un'operazione su vasta scala delle forze dell'ordine, sul nostro territorio.

L'operazione era finalizzata al compimento di un'indagine iniziata molto tempo fa.

La presenza radicata della delinquenza sul territorio e nella nostra citta' e' un dato di fatto inconfutabile,io ed altri l'avevamo denunciato molto tempo fa.

Avevo posto una domanda alla quale nessuno ha dato risposta: nella nostra citta' vivono e girano molti personaggi con macchine di grossa cilindrata, che non hanno nessuna occupazione. Non si comprende bene come facciano ad avere questo tenore di vita.

Molti delinquenti li abbiamo importati con il grande flusso migratorio proveniente dai balcani, qui hanno trovato un terreno facile,dove esercitare la loro losca e sporca attivita'; e' palese che laddove c'e'benessere e' piu' facile operare.

Questi criminali che con lo spaccio di droga rovinano ed uccidono i nostri ragazzi e i nostri giovani,sono delinquenti senza scrupoli,che con la collaborazione di criminali italiani hanno invaso il nostro territorio e la nostra citta'.

Personalmente ringrazio e plaudo alle forze dell'ordine che con questa brillante operazione hanno dato un colpo mortale alla cosca.Questo non basta, dobbiamo vigilare tutti,dobbiamo scrollarci di dosso la paura e l'omerta' e denunciare le persone sospette,' "se vogliamo debellare questo fenomeno disumano".

Pensando di iterpretare il pensiero di tutti i cittadini e sopratutto dei genitori, rivolgo un GRAZIE!!! a tutte le forze dell'ordine.

A.Dragani