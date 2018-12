"E' ora di mettersi il naso", aperte le iscrizioni al nuovo corso di clownterapia Ricoclaun

Questa volta la Ricoclaun ha veramente cercato di sorprendere qualcuno. Tutto è partito con la campagna pubblicitaria CHE NASO HAI?, comparsa qualche settimana fa su manifesti e locandine nella città. Molti sono rimasti sorpresi non capendone il senso. A questa fase è seguito nelle varie attività commerciali la scatoletta dei nasi rossi FREE NOSES CHE NASO HAI? #COSA ASPETTI @PRENDI IL NASO #FATTI UN SELFIE #E TAGGACI #NON SEI CURIOSO? I nasi rossi sono finiti in fretta. In tanti hanno mandato le foto sulla pagina facebook e instagram chenasohai . Foto dal bar, dai vari luoghi di lavoro, ufficio, panificio, supermercato, palestra, ecc. Tante foto simpatiche e sorridenti, perché indossare un naso rosso fa venire subito buonumore. Non c’era nessun riferimento a noi clown volontari Ricoclaun e anche i vari gestori commerciali che sapevano hanno mantenuto il mistero.

Oggi finalmente si svela il mistero: E’ORA DI METTERSI IL NASO! Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di clownterapia Ricoclaun!

Un corso completamente rinnovato, adatto a tutti coloro che hanno un bel sorriso, grande ottimismo, fiducia negli altri e nella vita, che hanno tempo libero. Non è affatto necessario saper fare qualcosa di particolare. Il corso che inizierà a Gennaio, dal 24 al 27 gennaio 2019 in un week end lungo di full immersion, consentirà di raggiungere le competenze base che poi durante tutto il 2019, con incontri periodici mensili, affiancamento e tirocinio in ospedale permetterà di diventare dei clown volontari Ricoclaun.

Quest’anno c’è la novità di diventare oltre che clown volontari di corsia, anche solo clown della gioia a partire dai 16 anni per poi effettuare volontario solo nelle case di riposo.

Contemporaneamente la Ricoclaun lancia il nuovo video, realizzato dal bravissimo regista Vincenzo Scardapane, per promuovere il corso, una parodia di un noto programma televisivo, per sorridere insieme, e far capire che per entrare a far parte della Ricoclaun è necessario un semplice sorriso, tempo libero e la voglia di lasciarsi travolgere dall’entusiasmo Ricoclaun. clicca per vedere il video https://youtu.be/QJisvJNVt68

Allora siete pronti? E’ ora di mettersi il naso!

Perché “ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre! Gandhi

Per informazioni: www.ricoclaun.it email: ricoclaun@gmail.com cell. 3473712722