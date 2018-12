Rubano auto a Termoli, arrestati due pugliesi di San Severo

Rubano un'auto di grossa cilindrata a Termoli, ma durante la fuga vengono intercettati e arrestati dai carabinieri: protagonisti del furto, due pugliesi di San Severo (Foggia) di 29 anni e 65 anni, arrestati per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. I due, intorno alle 5, si sono avvicinati alla vettura spaccando subito il finestrino anteriore per poi fuggire a bordo della macchina.

L'antifurto satellitare ha messo sulle loro tracce due pattuglie dei carabinieri che sono scattate all'inseguimento dei ladri: dopo aver superato Campomarino (Campobasso) sono riuscite a bloccare i due nel momento in cui tentavano di smontare il Gps dalla macchina. Il 29enne ha tentato la fuga a piedi nei campi opponendo resistenza, ma i militari hanno avuto la meglio riuscendo a fermarlo. L'altro è stato preso contestualmente. La berlina rubata è stata restituita al legittimo proprietario. Un veicolo di proprietà di uno dei malviventi è stato recuperato e sequestrato.