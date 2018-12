Furti in scuole, case e auto: sgominata la banda

I Carabinieri del Comando Provinciale di Chieti stanno eseguendo dall'alba nelle province di Chieti, Isernia e Foggia un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Lanciano, su richiesta della Procura della Repubblica della città frentana. Le indagini, che sono scattate a gennaio scorso in seguito ad un furto commesso a Lanciano e che si sono avvalse di intercettazioni telefoniche, hanno permesso di sgominare una banda dedita a furti in scuole, dove venivano rubati i pc, nelle abitazioni e di auto. Auto che, dopo la modifica del numero di telaio, venivano rivendute. I colpi venivano messi a segno in varie zone del versante Adriatico. Le persone arrestate sono di Castiglione Messer Marino, Ortona e Agnone. Venti sono complessivamente le persone indagate, 11 i decreti di perquisizione: le accuse sono a vario titolo di furto aggravato e ricettazione. Ulteriori particolari saranno resi noti in una conferenza stampa alle 12 a Chieti nel Comando provinciale dei Carabinieri.