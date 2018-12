| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nel giorno in cui la Chiesa festeggia il nome di San Nicola, vescovo e Santo di Myra, anche la parrocchia di San Nicola Vescovo di San Salvo celebra il suo Santo Patrono. Il 6 dicembre, data associata alla presumibile morte di uno dei santi più amati e venerati in tutto il mondo e che unisce cattolici e ortodossi, verrà celebrata una messa solenne alle ore 18 a cui seguirà una breve processione per le vie intorno alla chiesa.

Da stasera, https://parrocchie20.cittanet.net/2018/12/03/6-dicembre-santa-messa-e-processione-in-onore-di-san-nicola-vescovo/