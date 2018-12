Divertimento e passione ieri al Kartodromo di San Salvo insieme a Daniele Zinni

Una giornata all'insegna del divertimento e della passione per le due ruote quella di ieri, domenica 2 dicembre, al Katrodromo Pista fluida di San Salvo. Presenti gli atleti del Bike Motor Racing Team per festeggiare il pilota Daniele Zinni, 1° classificato al campionato Coppa Italia 600 SS Pro 2018. Con lui in pista anche il giovane Nicola Gianico di Torrebruna. Tanti gli amici che hanno partecipato alla giornata, pronti a sostenere Daniele nel prossimo campionato. L'evento è stato anche l'occasione per mostrare a tutti gli appassionati di motociclismo una simulazione di gara. Un'opportunità per far avvicinare al mondo del motociclismo molti ragazzi, che iniziano a muovere i “primi passi” in moto e che hanno la passione per questo settore e che fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di farlo.