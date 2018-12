Pullman in fiamme, Flixbus conferma "Problema all'unità di controllo, veicolo in riparazione"

"FlixBus si rammarica di confermare che questa mattina alle 7.45 un autobus a lunga percorrenza, operante per conto di FlixBus, alla fermata di Vasto ha avuto un problema con l'unità di controllo che ha generato del fumo e lievi fiamme. I passeggeri e l'autista non sono rimasti feriti e tutti i passeggeri sono stati in grado di continuare il loro viaggio. In qualsiasi momento, la sicurezza dei passeggeri e dei conducenti è la nostra massima priorità, motivo per cui il veicolo è stato prontamente condotto in riparazione e sottoposto a tutti i controlli necessari".