San Salvo si prepara al Natale, installate le luminarie e la pista di ghiaccio

San Salvo si prepara al Natale. Sono state installate in questi giorni le prime luminarie per le vie della città. Quasi pronta invece la pista di ghiaccio in piazza papa Giovanni XXIII che sarà aperta l’8 dicembre. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 7 dicembre alle ore 20:00 con "L'immacolata si accende e di sognatori risplende" in Piazza Aldo Moro, organizzato dal Comune San Salvo e l'Associazione Sognando Sotto le Stelle in Camper.

Foto di Renata Felice