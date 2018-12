Dall’8 dicembre sarà attivata la pista di pattinaggio su ghiaccio a San Salvo

Sarà attivata sabato prossimo 8 dicembre la pista di pattinaggio su ghiaccio installata in piazza Giovanni XXIII. E’ una delle attrazioni previste dall’Assessorato alle Attività Produttive e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Salvo per rendere attraente il centro storico dove si svolgeranno gran parte delle manifestazioni inserite nel calendario natalizio. “Quest’anno abbiamo previsto di ‘Aspettare il Natale’ – afferma l’assessore alle Attività Produttive Tonino Marcello – con una serie di avvenimenti che faranno da richiamo per invogliare a recarsi nel centro storico”. Si ricorda che domenica 9 dicembre ci sarà l’appuntamento con “Ambulanti in Città”, a cura della Confcommercio, e la domenica successiva, 16 dicembre, la quinta Rappresentazione del presepe vivente dei bambini “Gloria in Excelsis Deo” con la processione degli angeli e il Coro dell’Istituto Comprensivo 2. Pista di pattinaggio su ghiaccio sarà funzionante dal lunedì al giovedì apertura dalle ore 15.00 alle ore 24.00 – venerdì, sabato e festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 – 25 dicembre dalle or