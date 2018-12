Garanzia Lavoro, 12 milioni di incentivi per nuove assunzioni

Da lunedi 10 dicembre sarà possibile per tutte le aziende fare richiesta degli incentivi messi a disposizione dalla Regione Abruzzo con il programma Garanzia Lavoro che prevede fino a 10mila euro per ogni nuovo contratto di assunzione a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante.

Le risorse stantiate dalla Regione Abruzzo sono pari a 11 milioni e 970 mila e mirano a incentivare circa 2000 nuove assunzioni. Il bando non prevede incentivi per attivazioni di tirocini, per l'attivazione dei quali bisogna attendere la nuova programmazione di Garanzia Giovani prevista per inizio anno. Prima di procedere con l'assunzione è necessario che il lavoratore, eccezion fatta per il caso della trasformazione, risulti in stato di disoccupazione, abbia sottoscritto presso il centro per l’impiego il Patto di Servizio ed abbia ottenuto la dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Inoltre per poter beneficiare dell'incentivo l’assunzione del lavoratore deve comportare per l’impresa un incremento occupazionale in termini assoluti rispetto alla forza lavoro assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 30 giugno 2018, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a: dimissioni volontarie, decesso, invalidità, pensionamento,riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

AFOR, agenzia per il lavoro accreditata dalla Regione Abruzzo, come già per i precedenti bandi Garanzia Giovani e Garanzia Over, è a completa disposizione di tutte le aziende interessate a procedere con le nuove assunzioni usufruendo degli incentivi previsti da Garanzia Lavoro.

AFOR, inoltre, prima di procedere con le assunzioni, invita tutte le aziende a consultare il sempre più ricco database di annunci di lavoro AFORISORSE continuamente aggiornato al seguente link http://aforisorse.afor.cloud/ dove sono ormai presenti candidature di migliaia di persone del territorio San Salvo/Vasto in cerca di lavoro. Ricordiamo che il servizio di intermediazione offerto da AFOR è totalmente gratuito sia per l'azienda che per il candidato (procedura indiretta). Per maggiori informazioni sull'avviso https://www.afor.cloud/project/garanzia-lavoro/

AFOR srl

via Grasceta, 5 San Salvo via Maddalena, 85 Vasto

0873 346075

garanzialavoro@afor.cloud