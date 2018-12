I condomini del residence Solaris chiedono più sorveglianza a San Salvo Marina

Nel nostro territorio di Vasto e San Salvo ormai con tutti gli avvenimenti che accadono : Furti , Rapine , Scippi e Spaccio , si sta degenerando in modo irreversibile . Anche noi condomini del Residence Solaris a San Salvo Marina volevamo dare Voce , richiamando tutte le autorità competenti , sia politiche che giudiziarie . Segnaliamo , infatti , da anni anche mediante esposti , la situazione di degrado in cui versa San Salvo Marina e per lo più il nostro Residence “Solaris” . Da più di un anno la strada è senza illuminazione , causando l’aggregazione di gentaglia che fa uso di sostanze stupefacenti , abuso di alcolici e fino alla mattina non fanno altro che ridacchiare , urlare , scorrazzare con le auto…suonando il clacson inutilmente e distruggendo cancelletti dei parcheggi privati , strutture di protezione e le barre elevatrici di chiusura della strada , questo a causa degli unici 2 locali aperti dalle 18/ alle 5 .00 di mattina.

Perché diciamo questo? Perché nemmeno i Night fanno questi orari ! Presi dai resti e dalle fobie alcoliche e da uso di stupefacenti , degenerano in situazioni squallide , urinando e vomitando sui muri , facendo schiamazzi notturni non facendo riposare la povera gente , costretta i giorni successivi a recarsi a lavoro non avendo dormito per tutta la notte. Ci sono certi elementi che consumando gli ultimi residui di una birra sui marciapiedi le lasciano dove capita e , come ultimo stimolo avventuristico rompono vasi di fioriere , ma , cosa peggiore lasciano residui del consumo di droghe come le siringhe che possono infettare i bambini che giocano durante il giorno. Volevamo segnalare che ormai qui abbiamo paura perché vi sono furti negli appartamenti , e tra l' altro la mattina ti alzi e ti trovi tutto intontito con la testa che ti gira perché ti anno narcotizzato e te ne accorgi solo perché ti trovi casa sottosopra e la macchina con tutte le sue chiavi scomparsa chissà dove. Per tutti questi motivi vi dico di sorvegliare anche San Salvo Marina perché siamo presi da attività di microcriminalità , prima che accada il peggio…