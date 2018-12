A Giandomenico Di Rosso il Premio Mario Molino 2018

‘Oggi abbiamo volato alto’. Con queste parole il Governatore del Distretto Lions 108A Italy, Maurizio Berlati, ha espresso la sua emozione per la partecipazione all’edizione 2018 del Premio ‘Mario Molino’, promosso dalla famiglia del compianto ingegnere e dai Lions Clubs Vasto Adriatica Vittoria Colonna e Vasto Host con la collaborazione dell’IIS ‘E. Mattei’ e della Denso Manufacturing Italia S.p.A. e il patrocinio del Comune di Vasto.

Rivolgendosi alla platea formata prevalentemente dagli studenti del Mattei, Berlati ha detto loro: ‘a noi Lions piace più fare che parlare, a noi piace fare progetti che poi realizziamo e questa mattina mi avete dato emozioni importanti e molto forti: si respira l’aria che a me piace’.

‘Quello di oggi – ha chiosato il Governatore - rappresenta un service fantastico perché riesce a portare ad un punto di incontro i giovani, il mondo della scuola e quello del lavoro nella memoria di un collega che ha capito prima di altri che l’esperienza pratica ha molta importanza e che ha portato avanti l’intento di provare a far rimanere sul territorio le nostre eccellenze.’

Parole che non hanno lasciato indifferenti i presenti cui aveva rivolto il proprio saluto il primo cittadino di Vasto, Francesco Menna, il quale ha porto i suoi ringraziamenti alla famiglialionistica per quello che fa per la comunità e sul territorio. ‘Vasto è una città con una grande tradizione lionistica’, ha detto prima di esprimere i suoi apprezzamenti per la ‘famiglia Molino per l’impegno scolastico e per l’impegno politico, per la sua vicinanza alle persone più deboli che la vede ancora impegnata nell’associazionismo’.

Il Prof. Elio Bitritto ha voluto ricordare la figura di Mario Molino, che fu docente proprio dell’IIS Mattei, ‘un uomo che ha dato un grande contributo alla crescita del territorio e che è stato anche un grande Lion perché ha incarnato il senso profondo del nostro spirito di servizio, a cominciare dall’insegnamento all’impegno per mettere in contatto gli alunni con il mondo del lavoro anticipando quello che oggi viene definito alternanza scuola-lavoro’.

Il Premio Molino 2018 è andato al giovane Giandomenico Di Rosso, che, dopo aver frequentato un corso sulla sicurezza, ha avuto l’opportunità di vivere uno stage di tre mesi all’interno dello stabilimento Denso di Piana S. Angelo a S. Salvo. In particolare Giandomenico ha operato nel settore TIE che analizza la riduzione dei costi grazie alla eliminazione dei MUDA, ovvero gli sprechi nella produzione.

Una esperienza che ha potuto fare grazie alla disponibilità di Denso Manufacturing, il cui Responsabile Sviluppo Risorse umane, Rosanna Defilippis, ha voluto ricordare come la società‘sia sempre stata convinta che la presenza nel sociale di una azienda è indispensabile per contribuire al benessere della comunità e uno dei modi migliori per farlo è da sempre stare vicini al mondo della scuola’.

‘Lo stage di un giovane studente è importante per l’azienda e per il ragazzo in un reciproco apporto di curiosità, di interesse, di scambio e di esperienze – ha aggiunto la manager che ha voluto poi ringraziare ‘tutti coloro che si impegnano a fare gruppo per il bene della comunità ed è bello fare parte di questo gruppo’.

Dinanzi al dirigente dell’IIS Mattei, Gaetano Fuiano, e dei presidenti dei Lions Clubs Vasto Adriatica Vittoria Colonna e Vasto Host, Francesco Nardizzi e Gabriele D’Ugo, visibile la commozione di Massimo Molino, figlio dell’ingegnere, che ha pronunciato parole dense di significato. ‘Guardandovi uno per uno negli occhi – ha detto - ho visto quello che mio padre provava nella sua funzione educativa e il miglior ricordo è poter visualizzare e contestualizzare quello che era il suo intendimento profondo, ovvero quello di non pensare solo all’orientamento dei suoi studenti, ma anche ad una vera immersione nell’attività produttiva, cercando di giungere a trattenere i ragazzi nel nostro territorio’.

Video-interviste https://youtu.be/TdqZhrDW8A8