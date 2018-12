Cercasi figuranti per la 35esima edizione del Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia

La Pro Loco Frentana invita tutti a partecipare come figuranti o alla preparazione degli scenari del presepe vivente 2018/2019, giunto alle 35esima edizione.

Gli interessati che vogliono vivere questa esperienza coinvolgente, possono rivolgersi nei locali della Pro Loco a Colle della Speranza per le iscrizioni e consegna degli abiti per la rappresentazione nei giorni 10/11/12 e 13 dicembre 2018 dalle ore 16.00 alle 18.30.

INFO : Cabiria 3471460360 Simona 3488129247