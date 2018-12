Un aiuto per le donne vittime di violenza fisica e psichica. Sarà presto attivato a San Salvo "Frida", un nuovo sportello antiviolenza cittadino con sede al Centro culturale "Aldo Moro". Un luogo aperto ad ascoltare e fornire assistenza psicologica e legale gratuita alle vittime di maltrattamenti e di discriminazione a causa dell’appartenenza di genere. Il nuovo sportello sarà gestito dall'associazione Dafne onlus, presieduta da Margherita Barone e convenzionato con il Comune, nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Sarà un punto informativo per una prima accoglienza alle donne in difficoltà per almeno un anno. Finora San Salvo non era dotato di una struttura dedicata esclusivamente alle vittime di questi crimini. Eppure la città non è immune da casi del genere.

"Abbiamo deciso di aprire uno sportello di ascolto anche qui perché nell'ultimo anno sono arrivate al centro antiviolenza di Vasto molte donne di San Salvo con una richiesta di aiuto", afferma Licia Zulli, responsabile del centro "Donnattiva" di via Anielli a Vasto, il più vicino nel territorio, "Potrà essere un punto di riferimento per tutte quelle donne che non hanno la possibilità di spostarsi e che hanno bisogno di una prima consulenza". Lo sportello sarà dotato anche di un servizio di accoglienza telefonica, garantito tramite un telefono con registrazione di chiamata. Sarà possibile fissare colloqui individuali con l'operatrice di accoglienza ed eventuali consulenze specialistiche, in raccordo con il centro antiviolenza "Donnattiva" di Vasto. Il tutto finalizzato ad aiutare la donna ad uscire dal circuito della violenza, garantendo sempre tutela e riservatezza.