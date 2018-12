Pd provinciale: "Le elezioni regionali si avvicinano e il Movimento 5 Stelle ora scende in campo"

Il Segretario provinciale del Pd Chieti Gianni Cordisco in merito al Consorzio Bonifica Sud

Il voto si avvicina e il Movimento 5 Stelle scende in campo usando tutti i luoghi utili , tutti gli appuntamenti che gli passano davanti e quanto accade per intervenire o farsi vedere interessati alle vicende della Regione Abruzzo. Ora è il turno del Consorzio Bonifica Sud, ente a cui i pentastellati non hanno mai mostrato interesse e soprattutto presenza. Ora invece non solo presenziano agli appuntamenti, ma intervengono anche in merito ritenendosi disponibili ad approfondire quanto accaduto. Ma fino ad ora la consigliera regionale e candidata alla Presidenza della Regione Sara Marcozzi e il consigliere regionale Pietro Smargiassi dove sono stati? L’attivismo politico solo quando si avvicinano le elezioni non è di certo il buon modo di fare politica.