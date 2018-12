Assalto al bancomat, usato un fuoristrada rubato come 'ariete' dai malviventi. Indagano i Carabinieri

Furto con scasso la scorsa notte al bancomat installato nel centro commerciale "Insieme" nella zona industriale di San Salvo (Chieti). Ignoti, con l'utilizzo di un Land Rover 'Defender', rubato a Fossacesia (Chieti), hanno sradicato il bancomat della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno per poi svuotarlo e abbandonarlo nelle vicine campagne. Non è possibile quantificare il denaro portato via anche perché l'istituto di credito che ha sede centrale proprio a San Salvo sta verificando i depositi effettuati dalle attività del centro commerciale nella cassa continua. La società di vigilanza non avrebbe ricevuto alcun allarme della presenza dei ladri. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione coordinati dal comandante vicario della Compagnia di Vasto, tenente Luca D'Ambrosio. Sono in corso accertamenti anche in base alle immagini delle telecamere interne del centro commerciale.