Casalbordino set del programma televisivo ‘Mezzogiorno in Famiglia’

Tutti in Piazza Umberto Iper sostenere Casalbordino. L’appuntamento è per martedì 11 dicembre, dalle ore 9.00 alle 12.00.

Questa volta la suggestiva cornice del centro storico, infatti, diventerà set di ‘Mezzogiorno in Famiglia’, il programma televisivo in onda su Rai Due i cui protagonisti della nuova stagione sono i comuni d’Italia, coinvolti in un torneo, il cui vincitore riceverà in premio uno scuolabus.