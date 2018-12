A Vasto l'incontro con un'azienda italiana di successo: la Flavour italy

Venerdì 6 dicembre dalle ore 11 alle ore 13 il gruppo Flavour Italy racconterà la sua storia di azienda di successo nel settore Eno-gastronomica italiana in Irlanda.

Flavour of Italy Group è nato quasi dieci anni fa a Dublino, dall’intuizione di due giovani molisani, Maurizio Mastrangelo e Marco Giannantonio, entrambi originari della provincia di Campobasso, con l’obiettivo di promuovere l’enogastronomia italiana in Irlanda.

Il gruppo FLAVOUR OF ITALY è un’azienda AIPEC che svolge una costante attività dedicata alla formazione, che lo ha visto anche aprire le porte a decine di ragazzi italiani che hanno potuto partecipare a progetti di alternanza scuola-lavoro nella capitale Irlandese. Inoltre molte aziende internazionali come Facebook, Google, Microsoft o Pfizer seguono i loro corsi di cucina per realizzare eventi di team building per i propri dipendenti.

L'evento è organizzato nell'ambito del progetto finanziato dalla Comunità europea Sycamore dall'associazione Formamentis.