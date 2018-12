In occasione dei festeggiamenti in onore di San Nicola, oggi giovedì 6 dicembre sarà sospesa la circolazione stradale dalle ore 18.30 alle 21, termine della processione. Il divieto di transito riguarderà piazza San Nicola, via St. Nicolas de Port, corso Garibaldi, via Savoia, via Lentella e via Montegrappa.